Nina Moric abbracciata a Fabrizio Corona, lo scatto social

Si sono fatti la guerra per anni, ma ora tra Nina Moric e Fabrizio Corona è tornato il sereno. I due sono finalmente riusciti a ristabilire un rapporto fatto di complicità e affetto per il bene del loro figlio Carlos Maria, di 17 anni. Lo conferma la stessa ex modella croata, condividendo uno scatto in cui abbraccia teneramente il suo ex marito.