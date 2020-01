Fabrizio Corona con Nina Moric a scuola da Carlos

E' uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre per scontare il resto della pena (ha accumulato 9 anni circa) in un istituto di cura fuori Monza e ora ha deciso di essere un uomo migliore e di puntare tutto sul figlio Carlos Maria. Anche con la ex moglie Nina Moric ha ritrovato la serenità proprio per il benessere del figlio 17enne. Negli scatti di Diva e Donna Corona e la Moric vanno a colloquio dai prof di Carlos.