Nina Moric: "Sono ai domiciliari"

"Sono ai domiciliari". Nina Moric lancia la bomba su Instagram. Rispondendo a un follower che le chiedeva come mai fosse sparita dai social, la showgirl ha lanciato una provocazione. Scatenando il web. Anche perché è impossibile non collegare la frase ironica all'ex marito Fabrizio Corona, padre del figlio Cralos, che si trova effettivamente ai domiciliari.

"Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli". E' l'ultima dolce dedica che Nina fa a Carlos, con una foto in bianco e nero del figlio dopo quasi tre mesi di assenza sui social.



Nel frattempo per Corona il Tribunale di Milano ha deciso il differimento della pena nella "forma umanitaria" da scontare ai domiciliari in un istituto di cura. Ai domiciliare si snete anche Nina. Che sia un messagio in codice?