Nina Moric tutta nuda su Instagram

Distesa supina, completamente nuda e con una chitarra in bilico sulla schiena, lo sguardo languido e l'espressione imbronciata: uno scatto a dir poco sensuale, quello che Nina Moric pubblica su Instagram. Lei, che della provocazione ha fatto un'arte, sa bene come colpire al cuore i suoi follower e con la sua ultima foto social ha fatto in un attimo il pieno di like.



Uno scatto ad alto tasso erotico, ma per niente volgare, che ha raccolto l'apprezzamento unanime dei suoi follower. Nina ha un corpo praticamente perfetto, e non si fa problemi a mostrarlo senza veli. Lei, grande amante delle provocazioni, non si presta però a raccoglierle e a chi le chiede su Instagram cosa pensa dell'ospitata del suo ex Fabrizio Corona nel programma di Barbara d'Urso risponde secca: "Non so chi siano".