Silvia Provvedi in dolce attesa, ecco le prime foto con il pancione

Silvia Provvedi è incinta di 5 mesi: il pancione è ormai evidente e lei lo sfoggia orgogliosa. Il settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 22 gennaio, pubblica i primi scatti della cantante del duo Le Donatella con le curve della gravidanza in bella vista, sottolineate da un aderente abito bianco. Per la ex di Fabrizio Corona è la prima gravidanza: la nascita del bebè è prevista per i primi di giugno.