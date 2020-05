Luigi Favoloso ed Elena Morali replicano a Nina Moric: "Non c'è nessun ricatto, deve curarsi"

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali replicano a Nina Moric. La coppia a "Live - Non è la d'Urso" ha risposto alle accuse mosse dalla showgirl secondo cui il suo ex fidanzato ricatterebbe Elena con un video hard. Al centro della questione c'è la famosa telefonata di quattro ore e mezza avuta tra Moric e Morali, in cui Elena avrebbe confessato di essere vittima di revenge porn, dicendo: "Luigi mi ricatta, io ho paura. Lui vorrebbe essere Fabrizio Corona".

Elena Morali non ha voluto che venissero mandate in onda le intercettazioni della telefonata: "Risponderò nelle sedi opportune - ha detto - ho potuto dire delle cose e ho fatto anche finta di piangere per vedere cosa mi rispondesse Nina. Tuttavia, ho cercato di assecondare quello che mi veniva chiesto".

Anche Favoloso nega categoricamente qualsiasi tipo di ricatto: "La cosa che più mi ha dato fastidio di tutta questa storia è di essere accusato di aver ricattato Elena, ma non è così".