Nina Moric e le telefonate con Luigi Favoloso: "Tu vuoi uccidermi"

Nina Moric replica alle accuse di Luigi Mario Favoloso e, a "Live - Non è la d'Urso", la showgirl parla delle indagini che vedono coinvolto il suo ex fidanzato dopo la sua denuncia. Nel corso della puntata, Barbara d'Urso ha fatto ascoltare a Nina delle telefonate inviate al programma dall'ex marito Fabrizio Corona. Nelle registrazioni Nina piange al telefono con Favoloso: "Tu vuoi uccidermi, questo è stalking - si sente dire dalla modella, che in studio commenta - se ne occuperà il tribunale".

Nina Moric ha poi parlato dell'attuale compagna di Favoloso, Elena Morali, con la quale avrebbe avuto una telefonata di 4 ore: “La registrazione è stata acquisita dalla procura. Elena mi ha parlato malissimo di lei - ha raccontato - e mi ha detto che la ricatta. Si tratta di revenge porn, un video tra i due che fanno l’amore. Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo“.