Etna senza sosta, chiude l'aeroporto di Catania | Bloccata anche la base militare di Sigonella

La chiusura di Fontanarossa ha costretto a dirottare decine di voli verso gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso. Fino a questa sera sono stati 33 gli aerei destinati a Catania trasferiti sullo scalo del capoluogo siciliano, da dove sono poi ripartiti. Anche nella giornata di domenica altri 33 voli erano stati dirottati su Palermo. Comiso, tornato operativo, sta accogliendo parte del traffico aereo, ma la disponibilità di sole sei piazzole di sosta limita il numero di velivoli che può ospitare. Anche l'aeroporto di Trapani sta contribuendo ad assorbire parte dei collegamenti.