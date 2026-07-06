Etna senza sosta, chiude l'aeroporto di Catania | Bloccata anche la base militare di Sigonella

L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domani, martedì 7 luglio. A comunicarlo è la Sac, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte.
La nube di cenere
L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa un chilometro e mezzo di altezza. La nube, spinta dal vento, continua a compromettere la visibilità e le condizioni di sicurezza per il traffico aereo, rendendo impossibili le operazioni di decollo e atterraggio.
Voli deviati
La chiusura di Fontanarossa ha costretto a dirottare decine di voli verso gli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso. Fino a questa sera sono stati 33 gli aerei destinati a Catania trasferiti sullo scalo del capoluogo siciliano, da dove sono poi ripartiti. Anche nella giornata di domenica altri 33 voli erano stati dirottati su Palermo. Comiso, tornato operativo, sta accogliendo parte del traffico aereo, ma la disponibilità di sole sei piazzole di sosta limita il numero di velivoli che può ospitare. Anche l'aeroporto di Trapani sta contribuendo ad assorbire parte dei collegamenti.
Stop a Sigonella
L'emergenza ha coinvolto anche Sigonella. Lo spazio aereo sopra la base militare è stato chiuso a causa della nube di cenere proveniente dall'Etna. Di conseguenza sono state sospese le operazioni di decollo e atterraggio nella base dell'Aeronautica militare che ospita anche la Naval Air Station della Marina statunitense.
L'appello
La Sac invita i passeggeri a verificare la situazione del proprio collegamento prima di raggiungere l'aeroporto. "I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo", ricorda la società di gestione. Per limitare i disagi la Regione Sicilia ha attivato un piano straordinario di collegamenti. Sono stati organizzati servizi di autobus dagli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso verso Catania, oltre a due treni speciali sulla tratta Palermo-Messina-Catania.