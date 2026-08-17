Etna, nuove chiusure all'aeroporto di Catania: arrivi limitati fino alle 14

Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo: "A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2".
Limitazioni per gli arrivi
Per questo motivo, fino alle 14 di lunedì 17 agosto, "sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora". Nessuna restrizione, invece, per i voli in partenza. Come ormai consuetudine degli ultimi e tribolati giorni "i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree".
Risale l'allerta
I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica 16 agosto, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di passione. Nuove e intense attività esplosive erano infatti state segnalate dal cratere Voragine. "Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti", era stata l'allerta lanciata dalle autorità competenti in materia.