Etna, nuove chiusure all'aeroporto di Catania: arrivi limitati fino alle 14

I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica 16 agosto, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di passione. Nuove e intense attività esplosive erano infatti state segnalate dal cratere Voragine. "Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti", era stata l'allerta lanciata dalle autorità competenti in materia.