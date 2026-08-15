Scende l'allerta Etna, riapre l'aeroporto di Catania

Arrivano finalmente buone notizie dall'aeroporto di Catania. Passata l'allerta relativa all'attività esplosiva dell'Etna, tornata a livello arancione, la società di gestione dello scalo comunica che, "a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo". Sono ripristinate dunque le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a partire dalle 14 del 15 agosto.

