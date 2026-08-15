Scende l'allerta Etna, riapre l'aeroporto di Catania

Arrivano finalmente buone notizie dall'aeroporto di Catania. Passata l'allerta relativa all'attività esplosiva dell'Etna, tornata a livello arancione, la società di gestione dello scalo comunica che, "a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo". Sono ripristinate dunque le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a partire dalle 14 del 15 agosto.
Tregua confermata
La tregua, dunque, sembra confermata. Tregua che, a metà mattina, era stata messa a dura prova dalla ripresa delle attività eruttive dell'Etna, che dopo aver dato segnali incoraggianti aveva ricominciato a destare forti preoccupazioni, con l'allerta che era passata da rossa ad arancione e viceversa nel giro di pochissime ore.
Comiso riaperto
La ripresa di tutte le attività, dicevamo, è prevista a partire dalle 14 del 15 agosto. Attività riprese in maniera regolare, invece, allo scalo di Comiso dove l'operatività è garantita già dalla serata del 14 agosto. L'aeroporto del Ragusano continua a rappresentare un importante supporto nella gestione dell'emergenza.