"limitata attività esplosiva"

Scende l'allerta Etna, riapre l'aeroporto di Catania

Tornano in attività i settori C1 e B3, mentre dalle 14 riprendere l'attività dell'intero scalo fermo ormai da giorni

15 Ago 2026 - 14:47
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Arrivano finalmente buone notizie dall'aeroporto di Catania. Passata l'allerta relativa all'attività esplosiva dell'Etna, tornata a livello arancione, la società di gestione dello scalo comunica che, "a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo". Sono ripristinate dunque le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania a partire dalle 14 del 15 agosto.

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Tregua confermata

 La tregua, dunque, sembra confermata. Tregua che, a metà mattina, era stata messa a dura prova dalla ripresa delle attività eruttive dell'Etna, che dopo aver dato segnali incoraggianti aveva ricominciato a destare forti preoccupazioni, con l'allerta che era passata da rossa ad arancione e viceversa nel giro di pochissime ore.

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Comiso riaperto

 La ripresa di tutte le attività, dicevamo, è prevista a partire dalle 14 del 15 agosto. Attività riprese in maniera regolare, invece, allo scalo di Comiso dove l'operatività è garantita già dalla serata del 14 agosto. L'aeroporto del Ragusano continua a rappresentare un importante supporto nella gestione dell'emergenza.

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