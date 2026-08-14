Catania, voli sospesi per l'eruzione dell'Etna: "I taxi chiedono fino a 800 euro per arrivare a Palermo"

Nonostante la denuncia da parte del Codacons di rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania e l'assenza di pullman e autobus, i viaggiatori si vedono costretti a spendere cifre esorbitanti per taxi e van privati al costo, per sei persone, di quasi 1.600 euro. "Volevamo prendere un taxi per fare prima ma non si possono prendere, addirittura a una signora hanno chiesto 800 euro per la tratta Catania - Palermo. Noi siamo fortunati perché abbiamo il tour e ci accompagneranno loro ma qui c'è gente che ha neonati, bambini e disabili ed è un pericolo per loro, è una situazione imbarazzante per tutti", ha aggiunto una signora diretta in Turchia.