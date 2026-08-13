Con l'emergenza ancora in corso, le tariffe possono continuare a cambiare rapidamente anche nelle prossime ore. La situazione è in continua evoluzione e i prezzi delle corse, potrebbero continuare a salire, perché le tariffe, già soggette alle normali variazioni legate a disponibilità e domanda, non fermeranno il loro rialzo finché migliaia di passeggeri cercheranno alternative per proseguire il viaggio e raggiungere altri aeroporti dell’isola.