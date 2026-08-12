Etna in eruzione, Gian Mattia Bazzoli: "Non possiamo prevedere cosa succederà nelle prossime settimane"

A "Morning News" il direttore di Focus Gian Mattia Bazzoli commenta l'attività eruttiva dell'Etna dell'ultimo mese che ha portato alla sospensione dei voli a Catania e Comiso fino alle 18 di mercoledì 12 agosto. "L'Etna è un organismo vivo ed è oggettivamente uno dei vulcani più attivi storicamente per cui la sua attività prosegue senza mai addormentarsi. Quest'ultimo mese e mezzo l'attività vulcanica è cresciuta", commenta.