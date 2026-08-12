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Etna in eruzione, Gian Mattia Bazzoli: "Non possiamo prevedere cosa succederà nelle prossime settimane"

Il direttore di Focus sull'apertura della nuova bocca nella Valle del Bove: "Non provoca eruzioni distruttive"

12 Ago 2026 - 12:18
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A "Morning News" il direttore di Focus Gian Mattia Bazzoli commenta l'attività eruttiva dell'Etna dell'ultimo mese che ha portato alla sospensione dei voli a Catania e Comiso fino alle 18 di mercoledì 12 agosto. "L'Etna è un organismo vivo ed è oggettivamente uno dei vulcani più attivi storicamente per cui la sua attività prosegue senza mai addormentarsi. Quest'ultimo mese e mezzo l'attività vulcanica è cresciuta", commenta.

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"Non si possono fare previsioni a medio e lungo termine ma possiamo dire che l'Etna è il vulcano meglio tenuto d'occhio nel mondo: ci sono circa 160 stazioni di rilevamento e questo ci permette di tenerlo sotto controllo e di fare, tramite l'Intelligenza artificiale grazie anche ai dati rilevati, delle previsioni per le prossime ore. Non possiamo però prevedere quello che succederà nelle prossime settimane", prosegue Gian Mattia Bazzoli. 

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E rassicurando i telespettatori a casa conclude: "Si tratta di un vulcano che non provoca delle eruzioni distruttive come ad esempio quella del Vesuvio nel 79. L'Etna ha un magma molto denso che scorre lentamente e anche quando si creano delle bocche nuove, come quella nella Valle del Bove, abbiamo il tempo per la messa in sicurezza delle persone grazie anche ai sistemi di allerta".

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