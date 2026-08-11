Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo ragusano e quello di Catania. "A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera - si legge in una nota - è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 Bis. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Comiso fino alle 11 del 12 agosto". La Sac invita i passeggeri "a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto".