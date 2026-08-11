Nube vulcanica sull'Etna, si ferma anche l'aeroporto di Comiso | Voli cancellati a Malta
Ulteriori stop dopo quelli imposti a Catania: la società invita i viaggiatori a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto
Passeggeri in attesa all'aeroporto di Catania © Ansa
L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso, nel Ragusano: i voli saranno sospesi fino alle 11 di mercoledì 12 agosto.
Voli a terra
Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo ragusano e quello di Catania. "A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera - si legge in una nota - è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 Bis. Sono pertanto sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Comiso fino alle 11 del 12 agosto". La Sac invita i passeggeri "a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto".
Stop anche a Malta
Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. In un avviso ai passeggeri, lo scalo riferisce di "interruzioni dei voli dovute alle nubi di cenere vulcanica sopra le isole maltesi, a seguito della recente attività dell'Etna". Malta International Airport invita chi deve partire oggi a controllare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Ai passeggeri con voli cancellati o fortemente ritardati viene chiesto di non raggiungere il terminal, salvo diversa indicazione della compagnia aerea. Secondo quanto riferito da un portavoce dello scalo al Times of Malta, sono già 19 i voli cancellati, dieci in arrivo e nove in partenza, mentre altri collegamenti hanno subito ritardi.