Eruzione dell'Etna, si ferma l'aeroporto di Comiso. Sac: "Passeggeri verifichino lo stato del proprio volo"

Voli sospesi fino alle ore 16 del 14 agosto all'aeroporto di Comiso a causa della cenere che ha invaso la pista, provocata dall'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. Lo conferma la Sac, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania, dove lo stop ai voli è stato disposto fino alle 2 del 15 agosto. Non si fermano dunque i disagi per i passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontanarossa e dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso, quest'ultimo al momento, però, fuori uso. "I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore", è l'invito della Sac, la società che gestisce lo scalo etneo.