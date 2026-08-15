Lo comunica l'Ingv

Terremoto di magnitudo 3.9 a Linguaglossa nel Catanese

Paura tra la popolazione dei comuni etnei e danni al manto stradale come mostrano i primi video pubblicati sulla pagina Facebook "I Love Etna &..."

15 Ago 2026 - 14:51
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Un terremoto di magnitudo 3.9 si è registrato nella zona di Linguaglossa, in provincia di Catania. Lo comunica l'Ingv, precisando che la scossa è stata rilevata alle 12.24 alla profondità di un chilometro. L'epicentro a 7 chilometri dal centro abitato. Allarme nei comuni pedemontani dell'Etna e tecnici al lavoro, come riferisce La Sicilia: il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Danni al manto stradale della Mare Neve, nella zona dell'epicentro, come mostrano i primi video pubblicati sulla pagina Facebook "I Love Etna &...", dalla quale arrivano indicazioni più precise sul luogo. "Etna nord. Faglia della Pernicana in movimento", scrive un utente. Altri riferiscono di aver avvertito almeno quattro scosse e la più forte sarebbe stata proprio quella di magnitudo 3.9.

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Danni alla strada sull'Etna

 Il sisma, che ha provocato la frattura lungo la strada Mare Neve, tra il rifugio Brunek e la Casa dei Ragazzi, ha provocato lo sgombero delle strutture per precauzione.

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