Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, almeno 5 morti

Le autorità avevano inizialmente emesso un’allerta tsunami e avevano esortato i residenti delle zone costiere a rifugiarsi su terreni più elevati, salvo poi revocarla quando l’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica ha dichiarato che i monitoraggi non avevano rilevato variazioni significative del livello del mare che potessero rappresentare una minaccia per le comunità costiere. Il terremoto iniziale è stato seguito da diverse scosse di assestamento. Il vasto arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sulla "Cintura di fuoco del Pacifico".