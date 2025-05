Estate 2025, previsti 66 milioni turisti: +3,4%

Flussi turistici ancora in crescita nella prossima stagione estiva. E' quanto emerge dalle stime dell'istituto Demoskopika, secondo cui tra giugno e settembre sono attesi 65,8 milioni di turisti per 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. Sono quindi circa 2,2 milioni i turisti in più che quest'anno sceglieranno di passare l'estate nel Belpaese, generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero.