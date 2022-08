Estate, boom di turisti anche in montagna: quest'anno 71 milioni

Per le loro vacanze sono in tanti anche quest'anno a scegliere Dolomiti, Alpi e Appennini, dove, secondo uno studio di Jfc Consulenza turistica, si raggiungeranno 71 milioni di presenze tra strutture alberghiere, extra-alberghiere e seconde case. "Un dato rilevante - commenta Massimo Feruzzi , amministratore unico di Jfc e autore dello studio - se comparato con i 49 milioni di presenze dell'anno scorso. Per le vacanze estive in montagna continua la fase di rilancio iniziata con il Covid".

Cortina regina dell'estate -

Cortina d'Ampezzo

Con un punteggio complessivo di 1.172 voti,è la regina nel ranking delle destinazioni montane ed appenniniche estive stilata da Jfc. Al secondo posto si posiziona la valdostana Courmayeur con 1.144 voti ed al terzo posto, invece, una destinazione trentina: si tratta di Madonna di Campiglio, con 920 punti. "Non solo in inverno, ma anche in estate, queste destinazioni mantengono la propria posizione di leadership. Per questa rilevazione abbiamo complessivamente analizzato ben 16.045 voti utili (solo per quanto riguarda le prime 20 posizioni delle cinque categorie)", aggiunge Feruzzi.

Jfc ha poi realizzato singole classifiche su varie tematiche, dalle quali emerge che Courmayeur, Bormio e da Bressanone sono state indicate come le destinazioni più "rilassanti e tranquille"; Livigno, San Vigilio di Marebbe e Molveno come le destinazioni più "green". Gli Italiani, inoltre, considerano Andalo, Asiago e Canazei le destinazioni più "family", mentre la destinazione più "divertente" è Madonna di Campiglio, seguita da Cortina d'Ampezzo e Livigno. Infine, gli Italiani indicano come destinazione montana/appenninica più "trendy" Cortina d'Ampezzo, seguita da Courmayeur e Madonna di Campiglio".

La classifica generale -

Questa la top 20 della classifica generale: nelle prime 10 posizioni ci sono ben cinque destinazioni trentine, due località venete e due valdostane, oltre a una destinazione lombarda.

Cortina d'Ampezzo

CourmayeurMadonna di Campiglio

LivignoCanazeiAsiagoAndaloMoenaBreuil-CerviniaMolvenoBormioSan Vigilio di MarebbePonte di LegnoOrtiseiAuronzo di CadoreBressanoneSappadaRoccarasoPinzoloMeranoSan Martino di Castrozza