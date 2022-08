Estate, al via il controesodo sulle strade: traffico da bollino rosso

E' previsto traffico da bollino rosso per il primo fine settimana di controesodo d'agosto, in particolare lungo la rete Anas (Gruppo Fs Italiane) sono attese code in costante aumento.

Le tratte interessate dal traffico -

direzione delle regioni del Nord

grandi centri urbani.

lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica

Francia, Slovenia e Croazia

tardo pomeriggio del 21 agosto

Il controesodo riguarderà le principali arterie stradali e autostradali, ine verso iMa anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolaree ai valichi di confine in direzione di. Il consistente flusso in prossimità delle grandi città è previsto soprattutto a partire dal, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Le date e le fasce orarie -

20 agosto

e domenica 21 agosto

è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti

A2

Campania, Basilicata e Calabria

statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria

A19 Palermo-Catania

A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia

direttrici SS1 Aurelia

SS16 Adriatica

Ra13

Ra14

SS36

SS45

di Val Trebbia in Liguria

a SS26 "della Valle D'Aosta"

Sabato, dalle 8.00 alle 16.00,, dalle 7.00 alle 22.00,. Il traffico riguarderà in particolare la"Autostrada del Mediterraneo" che attraversa; le; le autostrade; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio; l'Itinerario E45 che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le(Lazio, Toscana e Liguria),(Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i raccordi autostradaliedin Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la"del Lago di Como e dello Spluga" in Lombardia, la, le la SS309 "Romea" tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 "di Alemagna" in Veneto.