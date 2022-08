Esodo estivo, nel weekend traffico da bollino nero sulle autostrade

Secondo le stime, 4 italiani su 10 sfideranno il caldo record per raggiungere le agognate mete turistiche. Inoltre, nell'intero mese di agosto saranno 22 milioni i cittadini che si sposteranno per le vacanze.

Secondo l'Istituto Ixe' che ha condotto un'indagine per Coldiretti, il bollino nero è uno solo per l'esodo, quando le partenze sono concentrate con le 24 ore clou di sabato, mentre il controesodo vede i ritorni a casa diluiti nelle settimane. Tra le direttrici più "a rischio" nelle prossime 48 ore l'A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto in direzione nord-sud.

Per rimuovere i disagi alla guida una volta usciti dalle arterie principali, Anas ha rimosso quasi il 50% dei cantieri (500 su oltre 1000). Secondo la società del Gruppo Ferrovie il traffico si concentrerà lungo l'A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la "Carlo Felice" in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

Attivo, anche su altri itinerari da nord a sud, "l'occhio" aperto 24 ore su 24 della Sala Situazioni Nazionale e delle 21 Sale Operative territoriali che affiancano la polizia stradale. Dal lato prevenzione in viaggio, Autostrade e Polizia di Stato hanno rinnovato anche nel 2022 l'intesa per la 'Carovana della sicurezza' alla guida: 4 tappe per un mese con il personale della Stradale, di Aspi e i volontari dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze nelle principali aree di servizio lungo gli snodi critici della rete italiana.