Un escursionista si è trovato in difficoltà dopo aver perso l'orientamento durante una camminata in montagna, perdendo il telefono. Momenti di apprensione questa mattina, 17 giugno, nella zona boschiva di Talvacchia, nel territorio di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno.
Smarrito il cellulare
L'escursionista, mentre passeggiava nel bosco, avrebbe perso il proprio telefono lungo il percorso non riuscendo più a individuare la direzione corretta per il rientro. Nel tentativo di raggiungere autonomamente una zona più sicura avrebbe affrontato tratti particolarmente impervi e pericolosi, scivolando più volte lungo il sentiero.
Le operazioni di soccorso
Nessuna conseguenza grave per l'escursionista messo in salvo nel bosco grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche che ha attivato una squadra di tecnici che si è rapidamente diretta nell'area interessata. Dopo aver individuato l'escursionista all'interno della fitta vegetazione, i soccorritori hanno verificato le sue condizioni di salute e si sono accertati che non avesse riportato traumi significativi.
Al termine dell'intervento, l'uomo è stato accompagnato in una zona sicura e accessibile. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco a supporto delle operazioni. In seguito all'accaduto, il Soccorso Alpino ha rinnovato l'invito a pianificare con attenzione le escursioni, scegliendo itinerari adeguati alla propria preparazione e dotandosi sempre dell'equipaggiamento necessario per affrontare in sicurezza l'ambiente montano.