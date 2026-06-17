Nessuna conseguenza grave per l'escursionista messo in salvo nel bosco grazie all'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Marche che ha attivato una squadra di tecnici che si è rapidamente diretta nell'area interessata. Dopo aver individuato l'escursionista all'interno della fitta vegetazione, i soccorritori hanno verificato le sue condizioni di salute e si sono accertati che non avesse riportato traumi significativi.