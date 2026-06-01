L'intervento di soccorso si è concluso alle 5,40 e ha visto impegnati 42 tra tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo, ligure di circa vent'anni, rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.