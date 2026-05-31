Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a 120 metri di profondità: in azione il Soccorso alpino

Il Soccorso alpino e speleologico piemontese è impegnato dal pomeriggio di domenica 31 maggio in un complesso intervento nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio. L'allarme è scattato intorno alle 17 per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori. La squadra di primo intervento ha già raggiunto l'area dell'incidente.