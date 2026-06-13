Aosta, morto un altro alpinista sul Monte Bianco: è il settimo in 24 ore

Il corpo di un altro alpinista morto è stato recuperato nel pomeriggio di sabato nella zona del ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco. E' il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi Nord-occidentali. I gravi incidenti si sono verificati sui più importanti Quattromila nella zona della Valle d'Aosta: venerdì, tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete Nord del Gran Paradiso (4.061 metri), altri due sono morti in mattinata sul Mont-Maudit (4.465 metri), nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto sempre sabato sul Pic Tyndall, lungo la via normale italiana del Cervino (4.478 metri).