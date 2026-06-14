sarebbero precipitati per 100 metri

Ancora una tragedia in montagna: morti due alpinisti sul Monte Pasubio

L'incidente nella zona dello Sojo d'Uderle nel Vicentino, area nota agli escursionisti. Nelle ultime ore sulle Alpi sono morte altre sette persone

14 Giu 2026 - 14:47
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© Istockphoto

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Ancora una tragedia in montagna: due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dell'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Sojo d'Uderle, un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Sul posto, per le difficili condizioni meteo e la presenza di nebbia, è intervenuto l'elicottero di Trento.  Ieri purtroppo è stata un'altra giornata nera sul fronte incidenti in montagna con sette vittime sulla Alpi in sole 24 ore

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