Ancora una tragedia in montagna: morti due alpinisti sul Monte Pasubio

Ancora una tragedia in montagna: due alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio e un terzo è stato recuperato dell'elicottero ancora incordato alla parete. La tragedia è avvenuta nella zona dello Sojo d'Uderle, un'area nota agli escursionisti ma che presenta tratti esposti e impegnativi. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, che sarebbero precipitati per circa 100 metri. L'allarme è scattato subito dopo l'accaduto, ma all'arrivo dei soccorritori per entrambi non c'era più nulla da fare. Sul posto, per le difficili condizioni meteo e la presenza di nebbia, è intervenuto l'elicottero di Trento. Ieri purtroppo è stata un'altra giornata nera sul fronte incidenti in montagna con sette vittime sulla Alpi in sole 24 ore.