Boom di escort in Svizzera: "Il Natale per noi è un vero regalo perché ci sono le tredicesime"

In Svizzera, le professioniste del sesso raccontano il Natale come un periodo florido, "un vero e proprio regalo grazie alle tredicesime" che i loro clienti spendono per trascorrere del tempo con loro. "Vengono si divertono e fanno buon sesso. Già dall'Immacolata c'è stato più movimento - racconta una escort a "Zona Bianca" - Tra i miei clienti c'è il banchiere ma anche l'operaio, e alcuni per me arrivano a spendere parecchio anche 4000 euro a sera. Divento il loro sogno proibito, la loro amante o la moglie che non hanno mai avuto. In tanti si affezionano e poi ritornano".

Ricevono in appartamenti, locali erotici e club, e dicembre per loro significa boom di clienti e quindi il mese in cui guadagnano di più. Ognuna con il suo tariffario, le ragazze girano per i locali seminude offrendosi ai clienti che spendono mediamente dai 400 ai 1000 euro al mese. Un settore che sembra non conoscere crisi come racconta uno dei proprietari di questi club, Dario Cova: "Il periodo di Natale è considerato alta stagione in quanto i clienti hanno sicuramente più denaro in tasca e con le tredicesime decidono di farsi un regalo venendo qui".