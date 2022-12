Brescia, boom delle escort dopo la pandemia: un incontro costa in media 103 euro

A Brescia è boom delle escort dopo la pandemia. Secondo un famoso sito in cui le professioniste del sesso propongono i loro servizi, sul capoluogo lombardo sono presenti 1866 annunci che riportano una media di circa 103 euro a incontro. Dopo l'aumento del caro vita, le professioniste del sesso spiegano l'inevitabile aumento delle loro tariffe: "La vita è aumentata e di conseguenza anche il sesso a pagamento". Stando alle statistiche, rispetto al 2021, i prezzi delle accompagnatrici sarebbero aumentati mediamente del 7,4%. Una risposta ai maggiori costi che le escort sono costrette a mantenere: "Questo appartamento mi costa 500 euro a settimana per un totale di circa 3.400 euro al mese. Alla fine mi restano in tasca più o meno 10mila euro".

Rincari che le ragazze riescono a sostenere senza troppi sforzi grazie ai clienti che non mancano e che sono ben contenti di spendere queste cifre per togliersi qualche sfizio proibito. "Tutti i miei clienti sono sposati. Vengono qui perché le loro mogli dopo i figli non cercano più il sesso e io offro loro rapporti attivi con accessori". Stessa situazione anche a Desenzano del Garda, dove l'offerta con tanto di foto in vetrina sui siti è molto attiva. "Ho per lo più clienti imprenditori e tante coppie - risponde alle telecamere di Rete 4 una ragazza dell'est - io sto con la moglie mentre il marito resta fermo a guardare. Per stare con me mi danno anche 3mila euro a sera, solitamente mi faccio pagare in bonifici direttamente sul mio conto in Ungheria".