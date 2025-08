Erika Ferini Strambi, l'ultima telefonata in lacrime al RadioTaxi: "Ho fatto un incidente"

"Ho fatto un incidente". Lo aveva detto, in lacrime, al RadioTaxi Erika Ferini Strambi in quella che sarebbe stata la sua ultima telefonata, risalente alle quattro circa del 6 luglio. Durante la chiamata, la 53enne, scomparsa nella notte tra il 5 e il 6 luglio e trovata morta dieci giorni più tardi nelle campagne tra Peschiera Borromeo e Pantigliate, nel Milanese, era in stato di shock e diceva all'operatore di volere un taxi ma di non sapere dove si trovasse. "Vedo del verde", aveva affermato la donna, per poi aggiungere di non ricordare da dove fosse partita. Con lei non sembrava esserci nessun altro. La comunicazione si era poi interrotta. Lo riporta la Repubblica.