Milano, il pm dispone l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi

La Procura di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la 53enne trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, nel Milanese. La donna era scomparsa nella notte tra il 5 luglio e il 6 luglio ed è stato un agricoltore a scoprire il cadavere, a circa 200 metri dall'auto della donna, che era finita in un fossato. Il fascicolo, assegnato al pm Francesco De Tommasi con accertamenti condotti dal Nucleo investigativo dei carabinieri, è aperto per omicidio. Gli esami autoptici potrebbero chiarire le cause della morte.