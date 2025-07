Il giallo di Erika Ferini Strambi, parlano due testimoni: "La sera della scomparsa era con uomo"

La sera prima della sua scomparsa, la donna aveva frequentato un locale dedicato al Karaoke. Ed è stata vista da alcuni testimoni: "Sono arrivato al locale intorno alle dieci e mezza, undici - dice un ragazzo al programma di Canale 5 -. Mi sono trovato accanto a lei, mi sembrava abbastanza normale. Non mi sembrava avesse avuto qualcosa come una giornata un po' storta, l'ho vista abbastanza serena". Poi il racconto del testimone si sposta sulla figura di un uomo: "Era seduta in compagnia di un signore, anche lui molto tranquillo, non mi sembrava una persona violenta - ha aggiunto -. Sono rimasti lì una ventina di minuti, poi è uscita e questo signore è rimasto lì, non è andato via con lei".