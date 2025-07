Erika Ferini Strambi, mistero sul cellulare e sugli slip | Nell'indagine prende quota l'ipotesi dell'omicidio

Le piste investigative - Sebbene si stiano concentrando sull'ipotesi omicidio, gli investigatori non escludono alcuna pista, dal malore improvviso all'incidente. Si pensa, tuttavia, che la 53enne si sia recata in quella zona di campagna per un appuntamento, una sorta di "alcova" improvvisata, come suggeriscono le ricerche avviate sulla base delle analisi dei tabulati telefonici e delle telecamere della zona. La Procura ha disposto l'esame autoptico e le analisi tossicologiche, mentre proseguono gli interrogatori di conoscenti e colleghi della vittima. Gli investigatori stanno ora valutando le impronte rilevate sulla vettura e ogni eventuale dettaglio utile a risalire all'identità di chi potrebbe averla incontrata quella notte. Ogni elemento sarà essenziale per chiarire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un episodio più oscuro.