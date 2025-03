Ercolano (Napoli), non accettano orientamento sessuale della figlia: la sequestrano e minacciano di dare fuoco alla sua casa

Non accettano l'orientamento sessuale della figlia e la chiudono in casa. Protagonista una coppia di Ercolano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato i due coniugi, lei di 47 anni, lui di 43, per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La madre e il padre della 19enne, legata sentimentalmente a una giovane di 20 anni, incensurati, avrebbero già minacciato le due ragazze di dare fuoco all'abitazione della 20enne dove vivevano. Le due compagne, spaventate, si erano rifugiate nell'abitazione di una amica. I genitori della 19enne però avevano installato un Gps nel cellulare della figlia e sono riuscite a trovare le ragazze, presentandosi addirittura a casa e prelevando con forza la figlia tra le urla dei presenti, trascinandola in auto per andare via.