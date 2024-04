Palermo, scopre la figlia 15enne a letto col fidanzato e li picchia: denunciato

A Palermo un uomo ha picchiato la figlia 15enne e il suo fidanzato dopo averli scoperti insieme in camera da letto.

Le percosse sono state talmente violente da rendere necessario il ricovero in ospedale. È successo nel quartiere Pallavicino. I carabinieri hanno attivato le procedure per il codice rosso e hanno denunciato l'uomo per lesioni e maltrattamenti in famiglia.