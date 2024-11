Enna, 15enne trovata impiccata: per gli inquirenti "modalità di suicidio anomale"

Il giorno in cui è stata trovata morta, la 15enne ha avuto una discussione con una compagna di scuola durante la ricreazione. Poi ho chiesto agli insegnanti di uscire in anticipo perché non si sentiva bene: così i genitori erano andati a prenderla per accompagnarla a casa, dove viveva con loro e altri due fratelli più piccoli. La madre si era poi allontanata dall'abitazione per fare alcuni acquisti e, una volta rientrata, ha trovato la figlia impiccata.