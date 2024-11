Enna, si impicca a 15 anni: ipotesi revenge porn

Così la quindicenne, che viveva con i genitori e altri due fratelli più piccoli, avrebbe lasciato la classe prima della fine dell'orario di lezione. "Era una ragazza solare - racconta la dirigente scolastica. - Era arrivata lo scorso anno da Milano, il suo profitto era ottimo. La scuola oggi è turbata e incredula. Io stessa, quando ho appreso la notizia, non riuscivo a crederci. Il nostro istituto è come una famiglia. La ragazza viene descritta dai suoi insegnanti come serena, vivace, bene inserita in classe e con un ottimo profitto. E poi noi abbiamo uno psicologo al quale gli studenti possono rivolgersi. Perché non chiedere aiuto?" .