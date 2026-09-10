Emma Bonino esce dalla terapia intensiva: trasferita in struttura privata

La leader di +Europa era già stata assistita nello stesso ospedale nel 2025 quando, dopo un malore, era stata ricoverata in terapia intensiva. I sanitari avevano successivamente escluso un ritorno della malattia oncologica diagnosticata dieci anni prima, individuando invece l'origine del malore in un problema di natura metabolico. Dopo essere rimasta una notte al Santo Spirito, Bonino era stata successivamente trasferita nella Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma. Dopo una settimana fu dimessa.

