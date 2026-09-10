Emma Bonino esce dalla terapia intensiva: trasferita in struttura privata

Emma Bonino - a quanto si apprende da fonti a lei vicine - è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante Claudio Santini e gli specialisti del Santo Spirito. Bonino era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale romano a causa di una crisi respiratoria.
Il ricovero nel 2025
La leader di +Europa era già stata assistita nello stesso ospedale nel 2025 quando, dopo un malore, era stata ricoverata in terapia intensiva. I sanitari avevano successivamente escluso un ritorno della malattia oncologica diagnosticata dieci anni prima, individuando invece l'origine del malore in un problema di natura metabolico. Dopo essere rimasta una notte al Santo Spirito, Bonino era stata successivamente trasferita nella Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma. Dopo una settimana fu dimessa.