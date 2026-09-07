Emma Bonino trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma: "Difficoltà respiratorie, è in gravi condizioni ma vigile e lucida"

Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio di lunedì 7 settembre e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente. Come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito, Bonino è vigile e lucida. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria.