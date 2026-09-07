Emma Bonino trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma: "Difficoltà respiratorie, è in gravi condizioni ma vigile e lucida"
La leader radicale è stata soccorsa in casa e trasferita d'urgenza al nosocomio capitolino. "Non è al momento ricoverata e non c'è ancora una diagnosi", precisano i collaboratori. Accertamenti in corso
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Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio di lunedì 7 settembre e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente. Come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito, Bonino è vigile e lucida. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria.
Prima il malore, poi il trasporto in ospedale: esami in corso
A quanto si apprende, Emma Bonino è stata poco bene a casa ed è stato chiamato il 118. "Non è stato disposto al momento alcun ricovero e non c'è ancora una diagnosi", precisano i più stretti collaboratori della leader storica dei Radicali che sono con lei in ospedale. In questi minuti, Bonino si sta sottoponendo ad alcuni esami.
Il precedente
La leader di +Europa era già stata assistita nello stesso ospedale negli ultimi mesi del 2025, quando, dopo un malore, era stata ricoverata in terapia intensiva. I sanitari avevano successivamente escluso un ritorno della malattia oncologica diagnosticata nel 2015, individuando invece l'origine del malore in un problema di natura metabolico. Dopo essere rimasta una notte al Santo Spirito, Emma Bonino era stata successivamente trasferita nella Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma. Dopo una settimana fu dimessa.
Calenda (Azione): "Emma, tieni duro"
"La vicinanza mia personale e di tutta la comunità di Azione a Emma Bonino. Tieni duro", ha scritto su X il segretario di Azione, Carlo Calenda.