Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
all'ospedale Santo Spirito

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma

30 Nov 2025 - 23:41
© ansa

© ansa

L'ex ministro è arrivato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto si apprende da fonti sanitarie, è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva.

emma bonino