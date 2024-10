Emma Bonino ricoverata per problemi respiratori, ora sta meglio

Tutto il mondo della politica rivolge un pensiero a Emma Bonino. "Auguri di pronta e completa guarigione all'amica e collega Emma Bonino, da anni impegnata in una battaglia comune al sottoscritto contro un tumore e adesso ricoverata per difficoltà respiratorie. Spero di rivederla al più presto nuovamente in prima fila nel combattere le sue battaglie politiche al servizio dei cittadini e del Paese", ha detto il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie. "Auguri di pronta guarigione a Emma Bonino, la aspettiamo a difendere i diritti come ha sempre fatto", sono le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la direzione del partito.