Roma, Emma Bonino dimessa dall'ospedale: è a casa

La storica esponente dei Radicali era stata ricoverata il 30 novembre scorso in terapia intensiva
© ansa
Emma Bonino è stata dimessa dall'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dallo scorso lunedì. "Siamo felici di annunciare che Emma è finalmente tornata a casa e che le sue condizioni sono stabili", si legge in un post pubblicato sui social di +Europa, che aggiunge: "Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione".
L'ex senatrice era stata ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito dopo essere arrivata al pronto soccorso in codice rosso e successivamente era stata trasferita nel reparto di Neurologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dalla sera del 30 novembre in terapia sub intensiva per un problema legato al metabolismo.Emma Bonino nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone sinistro, da cui nel 2023 aveva detto di essere guarita.