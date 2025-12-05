Logo Tgcom24
Lo si apprende da fonti +Europa

Emma Bonino migliora, trasferita in reparto

 era ricoverata da lunedì

05 Dic 2025 - 14:19
© ansa

© ansa

"A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa". Lo si apprende da fonti +Europa.

Emma Bonino ricoverata a Roma in terapia intensiva

Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "Condizioni stabili"

La politica italiana, nota come una delle voci più riconoscibili sul fronte dei diritti civili è arrivata, era arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La politica, radicale della prima ora, ha combattuto per anni contro un tumore ai polmoni che le è stato diagnosticato nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie. 

