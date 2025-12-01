Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "Condizioni stabili"

Emma Bonino, ricoverata nella serata di domenica in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma, dopo essere arrivata al pronto soccorso in codice rosso, è stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri. Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia, la Stroke Unit, per "garantire un setting appropriato", rendono noto dalla Asl Roma 1. Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili ed è sempre stata vigile".