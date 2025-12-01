Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
"È sempre stata vigile"

Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "Condizioni stabili"

 L'ex senatrice era stata ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito nella serata di domenica

01 Dic 2025 - 14:46

Emma Bonino, ricoverata nella serata di domenica in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma, dopo essere arrivata al pronto soccorso in codice rosso, è stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri. Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia, la Stroke Unit, per "garantire un setting appropriato", rendono noto dalla Asl Roma 1. Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili ed è sempre stata vigile".

emma bonino

Sullo stesso tema