Tre parti in videochiamata in una settimana nel Bolognese | L'infermiera dei record: "Casi rari ma..."

"Lei vedeva tutto e mi guidava, è stata con me tutto il tempo. Mi hanno salvato la vita, quella del bambino e anche la mia. Senza l'infermiera non so come andava a finire". E' il racconto di Laila Driouch, la donna che sabato sera ha partorito a Bentivoglio (Bologna) sui sedili della sua macchina, con l'assistenza di un'infermiera della centrale operativa del 118, in videochiamata. In ospedale c'è stato anche l'incontro, tra mille sorrisi, tra le due donne. L'infermiera, Elisa Nava, ha commentato così la vicenda: "In meno di tre minuti la signora ha rotto le acque, è riuscita a stendersi e il bambino è uscito con una sola spinta. La cosa principale è stato far capire ai genitori che il parto era imminente e non era il caso di partire in macchina".