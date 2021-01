Bologna, l'App FlagMii colpisce ancora: papà teleguidato fa nascere suo figlio

FlagMii colpisce ancora. L'App, che da circa un anno è utilizzata in Emilia-Romagna e Piemonte per permettere di ridurre i tempi di intervento e di soccorrere a distanza, ha fatto nascere un bimbo, Alex, a Bologna, in casa e in emergenza. L'infermiera, infatti, ha teleguidato in tutte le operazioni il padre del piccolo. Così dopo il caso del bimbo di due anni che, sempre a Bologna, stava soffocando ed è stato salvato in diretta video da un infermiere del 118 che ha aiutato i genitori a praticare la rianimazione mentre in casa giungevano i soccorsi, ecco un altro aiuto decisivo con la stessa piattaforma medica.