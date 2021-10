Saman, un testimone a “Quarto Grado”: “Qui in Pakistan il padre vaga ubriaco nei campi”

"Di notte cammina per i campi e per le strade, beve molto". Sono queste le parole di un testimone a "Quarto Grado" su Shabbar Abbas padre di Saman, la 18enne di origini pakistane scomparsa l'1 maggio a Novellara (Reggio Emilia).

L'uomo, accusato dell'omicidio della ragazza e tornato in Pakistan insieme alla moglie, non si starebbe nascondendo: "Nessuno osa parlare in pubblico - rivela il testimone intercettato da "Quarto Grado" - ma Shabbar lo abbiamo visto e sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall'Italia. Qui gira di notte completamente ubriaco, beve molto vino e poi va dai lavoratori nei campi di sua proprietà".

Il padre di Saman sembra essere temuto dalla gente in Pakistan: "Si presenta alle porte dei suoi schiavi, i suoi dipendenti - dice ancora - e più di una volta ha molestato le donne di queste case, sparando anche dei colpi di pistola in aria".