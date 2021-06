Saman, la madre agli assistenti sociali: "E' una vergogna per la nostra famiglia"

"E' una vergogna per la nostra famiglia. Come faremo a spiegarlo in Pakistan?". A parlare così agli assistenti sociali è Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia). Le frasi risalgono al giorno in cui gli assistenti sociali le comunicarono che la figlia sarebbe entrata in una comunità protetta per sfuggire a un matrimonio combinato con un cugino. Oggi lei e il marito sono in Pakistan.