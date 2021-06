Saman Abbas, parla un cugino: "Nella loro casa comandava lo zio"

"Comandava a casa loro, questo l'ho saputo, ma perché è la sua famiglia". "Quarto Grado" mostra le immagini del cugino di Saman Abbas che parla della famiglia della ragazza scomparsa lo scorso 29 aprile a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo mette in risalto il ruolo centrale dello zio Hasnain Danish, indicato dal fratello di Saman come colui che avrebbe strangolato e ucciso la 18enne. "Lui dava consigli al padre di Saman - dice l'uomo -. Gli diceva 'fai quella cosa lì, che è meglio'", aggiunge l'uomo.

Continuano, intanto, le ricerche del cadavere della giovane, che si stanno concentrando tra alcune serre dell'azienda di cocomeri in cui il padre di lei lavorava come custode. " Auspichiamo un esito risolutivo delle ricerche" ha confermato il colonnello dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Emilia Cristiano Desideri.