Saman Abbas, l'ultima conversazione con il fidanzato: "Se non mi faccio sentire, avverti le forze dell'ordine"

“Ho sentito mia madre, parlava di una donna da obbligare a attenersi alle regole di vita pakistane, oppure di farla finita, cioè di ammazzarla”. Queste sono le parole dell’ultima conversazione fra Saman Abbas e il fidanzato andate in onda a “Fuori dal coro”. Il ragazzo cerca di rassicurarla: “Andrà tutto bene” ma lei non è convinta: “Vediamo cosa c’è scritto nel destino, non sono fiduciosa. Se non mi faccio sentire per più di 48 ore, avvisa le forze dell’ordine”.

La ragazza, 18 anni, è scomparsa a fine aprile da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La ragazza scappava da un matrimonio imposto dalla famiglia. La Procura sta indagando per omicidio premeditato lo zio, Danish Hasnain, che è ricercato in tutta Europa. Con lui indagati i genitori, un altro zio e un cugino. Arrestato intanto in Francia Ikram Ijaz, cugino di Saman.