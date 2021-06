Saman, le ricerche proseguono con unità cinofile e magnetometro

Non si sono ancora fermate le ricerche per individuare il corpo di Saman Abbas, la ragazza di origini pachistane residente a Novellara, nel Reggiano, di cui non si hanno più notizie da fine aprile. Al momento si prosegue con i carotaggi del terreno per agevolare, da mercoledì, il lavoro delle unità cinofile. Secondo quanto riferito dai carabinieri, potrebbe iniziare nelle prossime ore anche l'utilizzo del magnetometro.